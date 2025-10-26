“Maandag enkele buien, ook komende dagen blijft het niet droog”

Het is verstandig om de paraplu mee te nemen als je de deur uit gaat. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis vallen er de komende dagen diverse buien.

“Maandag vallen er enkele buien en is het koel bij 10 of 11 graden”, vertelt Kamphuis. “De wind uit het westen tot noordwesten is matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5.

Dinsdag vallen er vooral tijdens het eerste deel van de dag buien. In de middag klaart het wat vaker op en neemt de buiigheid af. Het wordt 13 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 4 tot 5.

Woensdag is het bewolkt en vaak regenachtig bij 11 graden als maximumtemperatuur. Voor de lange termijn kun je terecht op de weerpagina of luister naar het weerpraatje om 08.50 uur tijdens de OOG Ochtendshow en maandagmiddag om 14.10 uur tijdens het middagprogramma.”