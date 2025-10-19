“Maandag eerst buien en later zon, dinsdag een herfstdag”

Foto: Joris van Tweel

De herfst klopt de komende dagen op de deur. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis waait er op dinsdag een forse zuidwestenwind.

“Maandag vallen er met name in de ochtend enkele buien”, vertelt Kamphuis. “In de middag blijft het overwegend droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt 17 graden bij een matige wind uit het zuiden tot zuidoosten, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar dinsdag enkele buien bij 12 graden. Dinsdag wordt een herfstdag. Er gaan enkele buien vallen en er waait een forse zuidwestenwind, windkracht 5 bij 15 graden als maximumtemperatuur.”

“Woensdag neemt de kans op neerslag af. Aan de temperatuur verandert weinig. Wordt het later in de week compleet herfst met regen en mogelijk een stormdepressie? Lees het op de weerpagina of luister maandag om 08.50 en 14.10 naar het weerpraatje op OOG Radio.”