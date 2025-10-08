Lycurgus verliest laatste oefenwedstrijd nipt van Draisma Dynamo

Foto via Lycurgus

Volleybalclub Lycurgus heeft de laatste oefenwedstrijd voor de start van de competitie verloren. In het Alfa-college Sportcentrum werd het 3-2 voor Draisma Dynamo.

De ploeg van coach Sam Gortzak begon fel en speelde met veel energie. De eerste twee sets waren het spannendst. In de openingsset kwam Lycurgus nog met 19-13 achter, maar wist het team zich knap terug te vechten. Met een blok van Lecat en Manuohalalo pakte de thuisploeg uiteindelijk de setwinst met 28-26.

In de tweede set ging het gelijk op tot 24-24, maar twee fouten van Brilhuis zorgden ervoor dat Dynamo de set won. In de derde en vierde set was Lycurgus de mindere partij en maakte het team te veel onnodige fouten.

In de beslissende vijfde set toonde Lycurgus veerkracht. Na een vroege achterstand kwam de ploeg op voorsprong bij 19-16, maar die marge verdween weer snel. De setstanden waren 28-26, 24-26, 17-25, 20-25 en 25-23.

De Groningers beginnen hun seizoen in de Eredivisie op zondag 26 oktober, met een uitwedstrijd tegen landskampioen Orion Stars.