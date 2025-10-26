Lycurgus verliest eerste competitiewedstrijd van Orion Stars

Martijn Brilhuis serveert voor Lycurgus. Foto: Wouter van der Maden

De volleyballers van Lycurgus zijn de competitie begonnen met een nederlaag bij Orion Stars. Hoewel de Groningers wisten te voorkomen dat de wedstrijd al na drie sets gespeeld zou zijn, won de regerend landskampioen uit Doetinchem overtuigend met 3-1.

Lycurgus moest voor de wedstrijd al een tegenslag verwerken. Vanwege familieomstandigheden zat libero Darian Picklyk, de vervanger van de naar Duitsland vertrokken Jeffrey Klok, niet bij de wedstrijdselectie. Zijn positie werd overgenomen door Jo Sunde, die normaal gesproken als passer-loper binnen de lijnen staat.

De Groningers hadden het vanaf het begin moeilijk tegen de topfavoriet van dit seizoen. Halverwege de eerste set keken de mannen van Sam Gortzak naar een 19-14 achterstand. Hoewel deze na een tweede time-out nog werd teruggebracht naar 20-19, konden de Groningers de opmars niet volhouden en ging de eerste set met 25-21 verloren. Ook in de tweede set kwam Orion meteen op voorsprong, waarbij Lycurgus de achterstand tot enkele puntjes probeerde te beperken. Zelfs met de hulp van Lars Geerlings en de bij Lycurgus teruggekeerde Tieme de Jong lukte het de Groningers niet om in te lopen op de thuisploeg en ging met 25-18 ook de tweede set verloren.

Derde set

Pas in de derde set kwam Lycurgus bij 14-13 voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong. Daarna werd het stuivertje wisselen. Orion-coach Dirk Sparidans, die zijn spelverdeler Liam McCluskey de hele wedstrijd langs de kant hield, zag zich bij een 23-20 voorsprong van Lycurgus genoodzaakt een time-out te nemen. Martijn Brilhuis zette Lycurgus daarna meteen op setpoint, waarna Ian Parish de setwinst voor de Groningers over de streep trok (23-25).

Hoewel de Groningers met man en macht probeerden een vijfde beslissende set uit het vuur te slepen, kon niet voorkomen worden dat Orion halverwege de vierde set steeds verder uitliep. De thuisploeg won de set uiteindelijk met 25-20. Daarmee verloor Lycurgus de eerste competitiewedstrijd van het seizoen met 3-1. Komende zaterdag 1 november spelen de Groningers wederom een uitwedstrijd, dan is Simplex SSS uit Barneveld de tegenstander.