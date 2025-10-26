Lycurgus start seizoen met nederlaag tegen landskampioen

Lycurgus is de nieuwe competitie begonnen met een nederlaag tegen de huidige landskampioen. Zondagmiddag werd het in Doetinchem tegen Orion Stars 3-1.

De twee ploegen stonden afgelopen seizoen voor het laatst tegen elkaar, in de finaleserie om het landskampioenschap, die met 3-0 naar de Doetinchemmers ging. Die serie werd gespeeld toen Lycurgus failliet was verklaard. Toch konden de Groninger volleyballers op het hoogste niveau blijven spelen, en inmiddels is er een nieuwe selectie en met Sam Gortzak een nieuwe coach.

Zondag was het eerste punt in de eerste set nog voor Lycurgus, maar daarna stond de thuisploeg de rest van de set een paar punten voor. De set eindigde in 25-21. Ook in de tweede set was Orion Stars duidelijk beter: 25-18.

In de derde set waren de verschillen daarentegen klein, en Lycurgus nam een kleine voorsprong. Het tweede setpunt werd gepakt: 21-25. De vierde set verliep echter weer zoals de derde set, met voortdurend een voorsprong van een punt of 5 voor Orion Stars. Via 23-17 werd het 25-20.