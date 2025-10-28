Lutherzaal viert 100-jarig jubileum met festival

Foto: Lutherse Kerk Groningen

De Lutherzaal in de binnenstad van Groningen bestaat honderd jaar. Dat wordt vanaf komende donderdag tot en met het weekend gevierd met een speciaal jubileumfestival vol muziek, lezingen, films en rondleidingen.

De Lutherzaal aan de Haddingestraat is deze zomer grondig gerestaureerd en in oorspronkelijke stijl teruggebracht. Ook deze hersteloperatie wordt gevierd tijdens het festival ‘100 jaar Lutherzaal’.

Tijdens het jubileumfeest laten de vaste gebruikers van de zaal zich zien, waaronder verschillende koren, yogagroepen en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Groningen, die eigenaar is van het gebouw. Naast muziek zijn er ook stadswandelingen, lezingen en filmvertoningen die ingaan op de geschiedenis en architectuur van het monumentale gebouw.

Komende zondag sluit het festival feestelijk af met een optreden van de internationaal bekende tenor Marco Beasley. Het volledige programma is hier te vinden.