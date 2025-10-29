Liveblog: Ruim 72 procent van de kiesgerechtigden in gemeente heeft inmiddels stem uitgebracht

Foto: Ecco van Oosterhout

Groningen gaat woensdag naar het stembureau om te stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Verkiezingsdag

– In de gemeente zijn woensdagochtend om 07.30 uur de deuren van 173 stembureaus opengegaan

– De opkomst om 19.00 uur bedroeg 72,6 procent

– Bij een verkiezing op de Nassauschool werd D66 de grootste partij

19.00 uur:

In de gemeente heeft inmiddels 72,6 procent van de stemgerechtigden een stem uitgebracht.

18.12 uur:

Een ander groot thema dat bij deze verkiezingen speelt is de stikstofcrisis. In een podcast van OOG over dit onderwerp bleek dat CDA en Partij voor de Dieren beide vinden dat er zorg gedragen moet worden voor onze planeet. Alleen de manier waarop, daar verschillen de partijen sterk in mening. Lees het artikel hier.

18.00 uur:

Inmiddels heeft 63,9 procent van de stemgerechtigden in de gemeente een stem uitgebracht. Dat aantal ligt nog altijd hoger dan bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen twee jaar geleden toen de opkomst op dit tijdstip op 60,5 procent lag.

17.47 uur:

“Het verloopt goed, de opkomst is goed. We hebben een doorlopende lijn van mensen en zaten aan het einde van de ochtend al op ruim 230 stemmen. Dat is veel”, zegt Mairis, voorzitter van het stembureau op het Stadhuis. Verslaggever Ecco van Oosterhout maakte een reportage in het stemlokaal en kwam daar ook kandidaat-Kamerleden Inge Jongman (ChristenUnie), Jimmy Dijk (SP) en Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA) tegen:

17.28 uur:

Student & Stad organiseert vanavond vanaf 20.30 uur een ‘Verkiezingen Watchparty’ in FIXY in de Oosterstraat. Samen met de fractie kan de uitslagavond bekeken worden. Volgens raadslid Olivier van Schagen zijn de eerste biertjes op kosten van de politieke partij. Lees het volledige artikel hier.

17.13 uur:

Burgemeester Roelien Kamminga (VVD) heeft woensdag een bezoek gebracht aan het stembureau in het Floreshuis, het buurtcentrum van de Korrewegwijk. “Normaal is dit een plek waar mensen samenkomen, activiteiten volgen en elkaar ontmoeten. Mooi om te zien hoe het vandaag dienst doet als stemlocatie. In mijn studententijd woonde ik zelf in deze wijk. Extra bijzonder om hier nu als burgemeester terug te zijn.”

17.00 uur:

Inmiddels heeft 54,7 procent van de stemgerechtigden een stem uitgebracht. Twee jaar geleden lag het percentage rond dit tijdstip op 51,6 procent. Landelijk lag het opkomstcijfer om 15.45 uur op 38 procent.

16.37 uur:

Bij deze verkiezingen spelen er een aantal grote thema’s. OOG publiceerde in de aanloop naar de verkiezingen vier podcasts. In de eerste aflevering ging het over de problemen op de woningmarkt. Welke oplossingen hebben de VVD en GroenLinks-PvdA voor dit probleem? Lees het artikel hier.

16.24 uur:

Verschillende kandidaat Kamerleden brachten vandaag een stem uit op stembureaus in de gemeente. Zo bezochten Inge Jongman (ChristenUnie), die op plaats elf staat, en Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA), ook op plaats elf, het stembureau in het Stadhuis.

Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA) brengt zijn stem uit. Foto: ingezonden Inge Jongman van de ChristenUnie bracht aan het einde van de ochtend een stem uit. Foto: Ecco van Oosterhout

16.00 uur:

De opkomst in Groningen ligt op dit moment op 48,6 procent. Dat is hoger dan bij de Tweede Kamerverkiezingen twee jaar geleden toen het opkomstcijfers om 16.00 uur 44,2 procent bedroeg.

15.45 uur:

“Kinderen vinden het niet normaal dat politici zo fel op elkaar reageren.” Dat zegt leerkracht Saskia Albeda van de Nassauschool. Voor de bovenbouw werd er vandaag een verkiezing gehouden waarbij er in de gang, in een heus stembureau gestemd kon worden. In een spannende nek-aan-nek race kreeg D66 de meeste stemmen. Lees hier het volledige verhaal.