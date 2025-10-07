Lidl in Vinkhuizen zes weken dicht voor verbouwing

Foto via Google Maps - Streetview

De Lidl-supermarkt in winkelcentrum Vinkhuizen sluit komende vrijdag (11 oktober) vanaf 15.00 uur voor een grote verbouwing en uitbreiding.

De werkzaamheden duren ongeveer zes weken. Tijdens de verbouwing krijgt de winkel meer ruimte en een vernieuwde inrichting.

Tijdens de sluiting kunnen klanten terecht bij andere vestigingen van Lidl in de stad. De dichtstbijzijnde filialen zijn aan de Eikenlaan 19 in Selwerd en aan de Zuiderweg 48 in Hoogkerk.

Op 21 november gaat de Lidl in Vinkhuizen weer open voor klanten.