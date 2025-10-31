Leerlingen en vrijwilligers planten bloembollen voor Natuurwerkdag in Woltersum

Foto: Rieks Oijnhausen

In Woltersum zijn vrijdag de eerste bloembollen geplant voor de Nationale Natuurwerkdag.

De bollen werden geplant bij de Fram-molen. Leerlingen van basisschool De Huifkar hielpen mee, net als wethouder Inge Jongman en gedeputeerde Pascal Roemers.

De Nationale Natuurwerkdag van komende zaterdag is een landelijke actie, waarbij vrijwilligers helpen om natuur en groen in hun omgeving te versterken. In de gemeente Groningen zijn dit jaar vijftig locaties waar wordt meegedaan.

Iedereen die zaterdag wil helpen, kan zich aanmelden via de website van de Natuurwerkdag. Na afloop krijgen de deelnemers koffie en iets lekkers.