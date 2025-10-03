Lange file op A7 vol Duitse bezoekers aan Groninger Marktendag

Op de A7 staat vrijdagochtend een forse file van ongeveer 9 kilometer tussen Scheemda en Zuidbroek. De rij auto’s wordt zeer waarschijnlijk gevormd door Duitse bezoekers aan de Groninger Marktendag.

Het verkeer moet rekening houden met zeker een kwartier vertraging. Het verkeer richting Groningen wordt geadviseerd om te rijden via Assen (N33).

De drukte wordt veroorzaakt door een hausse aan Duitse bezoekers aan Nederland. Waarschijnlijk is een groot deel daarvan onderweg naar Stad om de Groninger Marktendag te bezoeken. Duitsland heeft deze vrijdag een vrije dag vanwege de Dag van de Duitse Eenheid.