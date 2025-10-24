Landelijk politie-korpschef Janny Knol op bezoek in Stad

Foto: Politie Groningen-Noord

Korpschef Janny Knol van de Nationale Politie heeft vrijdag een werkbezoek gebracht aan de politie-eenheid Noord-Nederland. Tijdens haar bezoek kwam zij ook langs in Groningen, onder meer bij het basisteam Groningen-Noord aan de Eenrumermaar.

Knol ging tijdens haar bezoek onder andere op pad met sociaal psychiatrisch verpleegkundige Roberto Murillo en operationeel expert Siard Heidanus. Samen lieten zij zien hoe de SPV’er een belangrijke rol speelt bij de aanpak van mensen met onbegrepen of verward gedrag.

Volgens het team was het een waardevol bezoek, waarbij de korpschef een goed beeld kreeg van de samenwerking tussen politie en zorgprofessionals binnen de eenheid.