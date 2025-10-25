Kruidenrijk groen in één keer weggemaaid: “Ik word hier zo moedeloos van”

Onder andere rode klaver werd weggemaaid. Foto: Michel Langeveld - https://www.inaturalist.org/photos/194743829, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=117787446

Een stuk kruidenrijk groen langs de zuidelijke ringweg is de afgelopen dagen in één keer weggemaaid. Tot groot verdriet van ecoloog Rick Middelbos die al langere tijd pleit voor gefaseerd maaien van dit soort stukken groen.

“De afgelopen dagen lag dit stuk groen, ter hoogte van de Maximaweg, net voorbij de kruising met de Hereweg, er nog verrassend mooi bij,” vertelt Middelbos. “Het ging om een kruidenrijk stuk groen met nog veel bloeiende bloemen zoals bijvoorbeeld de rode klaver. Deze bloemen zijn erg belangrijk voor insecten in de voorbereiding op de winter. Uitgebloeide en afgestorven planten geven namelijk overwintermogelijkheden voor insecten en zorgen voor voedsel voor vogels. Dat je een deel maait, is logisch, maar dat je alles in één keer maait. Op deze manier dood je erg veel, verlies je het overwinter- en het leefgebied en voedsel voor vogels. En ook voor de diversiteit in plantensoorten is het funest.”

Honderd procent vernietiging

Toch is er op de locatie niet voor gefaseerd maaien gekozen: “Het gaat om honderd procent vernietiging. Het is een vreselijk voorbeeld van hoe het niet moet om de biodiversiteit te redden en te ondersteunen. Ik ben erg teleurgesteld omdat ik weet dat de kennis en de wil er binnen de gemeenteraad wel is. Maar waar gaat het dan mis? Ik word er moedeloos van. Erg jammer. Dit had zo makkelijk heel goed kunnen gaan, maar weer delft de biodiversiteit het onderspit.”

Eerder dit jaar zijn stukken langs de nieuwe ringweg ingezaaid met kruidenrijke mengsels. Om de biodiversiteit te bevorderen is het belangrijk om niet alles volledig te maaien en moet er altijd wat blijven staan. “Helaas blijkt dat nu toch veel stukken langs de ring en het Dinkelpark nu toch honderd procent gemaaid en geklepeld zijn, wat desastreus is voor de biodiversiteit. Eerder deze week bloeiden er nog veel inheemse bloemen. Dit stuk had makkelijk ecologisch beheerd kunnen worden door middel van sinusmaaien en afvoer.” Middelbos zegt dat hij een melding heeft gedaan bij de gemeente. “Zie je misstanden wat betreft biodiversiteit en beheer, maak dan vooral een melding.”

Behoefte aan ecosystemen in plaats van egosystemen

De gebeurtenis lijkt haaks te staan op de ontwikkelingen in de gemeenteraad. Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) liet vorige maand weten dat Groningen de ambitie heeft om groener te worden waarbij er harde normen komen voor de hoeveelheid groen in woonwijken. Ondanks veel steun klonk er tijdens de vergadering ook kritiek. Laurent Dwarshuis van de ChristenUnie refereert aan de kap van het Betonbos en stelt dat er kritisch gekeken moet worden naar projecten die al zijn opgeleverd. Hij haalt een betoog aan van Ritzo ten Cate en ecoloog Middelbos, die bij de vergadering in september inspraken. Middelbos waarschuwde dat de term ‘groen’ eigenlijk heel gevaarlijk is. Want wat bedoel je met ‘groen’ in ‘groennormen’? “Kunstgras is bijvoorbeeld groen. Een exoot is dat ook. We zouden het veel meer moeten hebben over biodiversiteit.” De ecoloog waarschuwt dat we situaties in cijfers uit gaan drukken, terwijl het gaat om het toevoegen van kwalitatieve waarde. Ook Ten Cate sluit zich hierbij aan: “We zitten niet te wachten op symboolbomen, pronkparken, afvinkbloemen en excuusstruiken. Er is behoefte aan ecosystemen in plaats van egosystemen.” Hij pleit er onder meer voor om invasieve soorten op een zwarte lijst te plaatsen.

D66 sloot zich tijdens de vergadering aan bij deze zorgen. Andrea Poelstra: “Hoe gaan we ervoor zorgen dat er geen exoten en invasieve planten meer in nieuwbouwplannen verrijzen? Kunnen we gaan werken met een zwarte lijst met daarop de namen van planten die we in onze gemeente niet meer willen planten? Daarnaast lijkt het ons heel goed dat inwoners mee kunnen denken en participeren in de plannen.” Dit leidde uiteindelijk tot het instellen van de ’50 van 050′, een lijst met namen van inheemse bomen en planten die geschikt zijn om te worden aangeplant in de gemeente. De lijst zal worden gebruikt door projectontwikkelaars bij het realiseren van nieuwe wijken, maar is ook beschikbaar voor inwoners. Het doel is om met deze lijst de biodiversiteit te stimuleren.