Kraantje Pappie in juni naar Summerstage in Stadspark

Foto: Judith Hovius

Kraantje Pappie is de tweede artiest die volgend jaar juni in het Stadspark optreedt tijdens de concertreeks ‘Summerstage’. Dat maakte de organisatie donderdag bekend.

Het optreden van de Groningse hiphop-artiest vindt plaats op 13 juni. Dat viel te lezen op een grote banner op de op de Nieuwe Markt. Kraantje Pappie, oftewel Alex van der Zouwen, brak drie jaar geleden door en is sindsdien een internationale beroemdheid geworden.

Vorige week werd bekend dar de Britse band Snow Patrol een dag eerder op de voormalige drafbaan optreedt. Organisator Peter Sikkema maakt binnenkort de namen bekend van enkele andere artiesten die Groningen komende zomer aandoen.

Summerstage bracht in juni van dit jaar onder meer Neil Young, Van Morrison, Acda en de Munnik, DeWolff en The Teskey Brothers naar het Stadspark.