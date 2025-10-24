Kraantje Pappie in juni naar Summerstage in Stadspark met grootste show ooit

Foto via Summerstage

Kraantje Pappie is de tweede artiest die volgend jaar juni optreedt tijdens de concertreeks Summerstage in het Stadspark. De Groningse rapper geeft er op zaterdag 13 juni de grootste show uit zijn carrière, met plaats voor 30.000 bezoekers.

Op de Nieuwe Markt werd donderdag al een grote banner onthuld voor het optreden, in aanwezigheid van de artiest zelf. Kraantje Pappie, oftewel Alex van der Zouwen, noemt het optreden ‘zijn grootste en langste show ooit, thuis in Groningen.’ De aankondiging van de show valt samen met de release van zijn nieuwe album CRANE IV, dat op 31 oktober uitkomt.

Het optreden maakt deel uit van Summerstage, de concertreeks die ook dit jaar al artiesten als Neil Young, Van Morrison, Acda en de Munnik en DeWolff naar het Stadspark bracht.

Eerder werd al bekend dat de Britse band Snow Patrol op 12 juni 2026 in het Stadspark optreedt. Organisator Peter Sikkema laat weten binnenkort meer namen bekend te maken van artiesten die komende zomer in Groningen optreden.