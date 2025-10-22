Kop-staartbotsing op A7 bij Westpoort zorgt voor lange file richting Drachten

Op de A7 bij Westpoort zijn woensdagmiddag kort voor half vijf meerdere auto’s op elkaar gebotst. Dat zorgt voor een lange file vanuit Stad richting Drachten op de zuidelijke ringweg.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. Over eventueel letsel bij betrokkenen is ook (nog) geen informatie.

Door de aanrijding staat er een file van ongeveer zeven kilometer, van Westpoort tot in de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg. Automobilisten moeten rekening houden met ruim twintig minuten vertraging.