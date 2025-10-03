Koninklijke onderscheiding voor vertrekkend Linhoff-voorzitter Gert Visser

Foto: Wouter Holsappel

Bij de legging van de eerste steen van De Linhoff aan de Kijk in ’t Jatstraat werd Gert Visser vrijdagmiddag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Roelien Kamminga speldde Visser de versierselen op bij zijn afscheid als voorzitter van de Maria Elisabeth Linhoff Stichting.

Visser (76) was ruim dertig jaar voorzitter van de stichting, die bij De Linhoff huisvesting biedt aan ouderen met een kleine beurs. Deze woonlocatie bestaat sinds de jaren vijftig op de hoek van de Kijk in ’t Jatstraat en de Muurstraat. Naast zijn werk voor de stichting was Visser advocaat bij Trip Advocaten en in de jaren negentig (senior) raadsheer bij het Gerechtshof in Amsterdam.

‘Hij denkt om ons’

Onder leiding van Visser werd het hofje ingrijpend vernieuwd. Er kwamen veertien nieuwe appartementen, de oudbouw werd gemoderniseerd en de afgelopen jaren werd ingezet op verduurzaming met onder meer warmtepompen en zonnepanelen. Ook nam Visser het initiatief voor de aankoop en ontwikkeling van Muurstraat 28. Daar komen twee extra woningen en een bedrijfsruimte. Vrijdagmiddag legde hij zelf de eerste steen voor deze uitbreiding.

Burgemeester Kamminga noemde Visser in haar toespraak een man die altijd oog had voor de bewoners: “Een van de bewoners vertelde me: ‘Gert denkt om ons’. Het is denk ik een van de mooiste complimenten die je kunt krijgen. Dat mensen zich door Gert gezien en erkend weten. Dat ze hebben gevoeld dat jij er voor hen was.”