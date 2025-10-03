Komst Geheugenpaviljoen blijft gemoederen bezig houden

Het Geheugenpaviljoen – een nieuw landschapskunstwerk in het Zuiderplantsoen – houdt de gemoederen flink bezig. Het kunstwerk, dat wordt opgebouwd rond een stuk oude ringweg dat bewust is blijven staan, moet een levend herinneringspunt vormen aan de tijd dat hier nog dagelijks verkeer voorbij raasde.

Niet iedereen is enthousiast. Veel buurtbewoners noemen het een gotspe dat het paviljoen er nu echt komt. Zij vinden het zonde van de ruimte en het geld. Toch zijn er ook voorstanders, die juist waarderen dat de geschiedenis van deze plek op een bijzondere manier zichtbaar blijft.

Nu de komst van het kunstwerk definitief is, vroegen wij buurtbewoners en passanten in het Zuiderplantsoen naar hun mening. Zijn zij nog steeds tegen de plannen, of zijn hun opvattingen door de jaren heen veranderd?