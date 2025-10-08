Komende dagen droog met zon, in het weekend kans op een buitje

De komende dagen blijft het in Groningen overwegend droog met geregeld zon, al trekken er af en toe wolkenvelden over. De temperaturen liggen overdag rond 16 graden en in het weekend is er kans op een enkel buitje. Vanaf begin volgende week wordt het frisser maar zonniger.

Donderdag wordt het zo’n 15 à 16 graden bij een matige westelijke wind. In de avond en nacht is er wat meer bewolking en daalt de temperatuur tot rond 12 graden.

Vrijdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af en kan de zon zich geregeld laten zien. Met een matige westen- tot noordwestenwind wordt het 16 tot 18 graden. In de nacht koelt het af tot ongeveer 11 graden, met lokaal kans op mist.

Het weekend verloopt iets wisselvalliger met meer bewolking en op zondag mogelijk een enkel buitje. De middagtemperaturen liggen rond 16 graden en de wind is zwak tot matig uit het noordwesten.

Vanaf begin volgende week neemt de kans op zon toe. Het blijft droog met maxima rond 14 tot 15 graden en minima rond 5 tot 8 graden.