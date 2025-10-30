Komend weekend vertraging op N7 vanaf Zuidbroek richting Stad

foto provincie Groningen

Automobilisten die gebruik maken van de A7 richting Groningen moeten komend weekend rekening houden met extra reistijd tussen Zuidbroek en Westerbroek.

Het heeft te maken met werkzaamheden die vertraging hebben opgelopen, onder meer door de vele regen van de afgelopen tijd. Het werk bestaat vooral uit de vervanging van asfalt.

Van vrijdagavond 19 uur tot zondagochtend 6 uur is één rijstrook open in de richting van de Stad. De af- en toeritten 42 bij Sappemeer, 41 bij Hoogezand en 40 bij Foxhol zijn geheel gestremd.

Vanaf zondag 6 uur tot maandag 6 uur zijn vier af- en toeritten op de weghelft richting Zuidbroek gestremd. Het gaat om de af- en toerit 39 bij Westerbroek, 40 bij Foxhol, 41 bij Hoogezand, en 42 bij Sappemeer.

Omleidingsroutes worden aangegeven door gele borden en tekstkarren.