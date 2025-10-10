Komend weekend veel afsluitingen vanwege 4 Mijl in Haren en Groningen

Foto: Rieks Oijnhausen

Komend weekend staat Haren en Groningen in het teken van de van de 4 Mijl. Op zaterdagavond vindt ook de 4 Mijl 4 You plaats en op zondag wordt de 38ste editie van de traditionele hardloopwedstrijd gelopen. Het parcours loopt, zoals elk jaar, van de Kerklaan in Haren naar de Vismarkt in Groningen, via de Rijksstraatweg, Hereweg en Herestraat. Deze straten en verschillende aansluitende weggedeelten wordt afgesloten tijdens de evenementen.

In Haren zijn zaterdag vanaf de middag tot in de avond meerdere straten dicht, waaronder de Kerklaan, Molenweg, Kerkstraat en Rijksstraatweg. Ook geldt op diverse plekken een parkeerverbod. Op zondag blijven deze afsluitingen grotendeels van kracht tussen 08.00 en 18.00 uur, met extra afsluitingen tijdens de hardloopwedstrijd zelf. Een aantal straten, zoals de Rijksstraatweg, gaat pas na afloop van het evenement weer open.

In Groningen worden zaterdagavond onder meer de Verlengde Hereweg, Hereweg, Herestraat en de Grote Markt afgesloten. De Vismarkt is die avond niet toegankelijk voor verkeer.

Op zondag zijn de afsluitingen uitgebreider: het finishgebied rondom de Vismarkt en het A-kerkhof is de hele dag afgesloten voor verkeer en alleen met een bezoekerspas toegankelijk voor voetgangers. Daarnaast zijn op zondag van het begin van de ochtend tot het begin van de avond ook andere straten (deels) dicht, waaronder het Hereplein, de Hereweg, de Brugstraat, de A-straat, de Hoge der A en Lage der A, afgesloten. Sommige kleinere straten, zoals de Kromme Elleboog en de Stoeldraaierstraat, blijven wel toegankelijk voor voetgangers.

Een volledig overzicht van alle afsluitingen is te vinden op de website van de 4Mijl.

Lopen of fietsen is het devies

Wie tijdens de 4 Mijl reist, kan het beste lopen of fietsen en gebruikmaken van de fietstunnel en oversteekbrug om het parcours over te steken. Wie met het openbaar vervoer komt, moet rekening houden met aangepaste dienstregelingen. Niet alle bussen rijden volgens hun normale route.

De organisatie raadt af om met de auto te reizen, omdat veel straten afgesloten zijn en er bovendien nog wegwerkzaamheden plaatsvinden. Deelnemers kunnen met hun startbewijs gratis gebruikmaken van pendelbussen die rijden tussen het Hoofdstation, P3 Bornholmstraat en P+R Hoogkerk. Na de finish brengen deze bussen lopers weer terug naar hun vertrekpunt.

Kom je van verder weg, dan is reizen met de trein of bus de makkelijkste optie. Station Haren ligt op ongeveer tien minuten lopen van de start en vanaf de finish op de Vismarkt wandel je eenvoudig naar Hoofdstation Groningen om weer naar huis te reizen.