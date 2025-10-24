KNMI waarschuwt voor zware windstoten op zondagochtend en -middag

Foto; Rick Ten Cate TenCateFotografie.nl

Zondagochtend en -middag komen in het gehele noorden van Nederland zware windstoten voor, met name in de kustgebieden. Voor Groningen is daarom de weerswaarschuwing ‘code geel’ afgegeven.

In Groningen geldt de waarschuwing vooralsnog tussen 07.00 uur en 16.00 uur. De verwachte zware windstoten komen uit het westen tot noordwesten. In het kustgebied kunnen de windstoten oplopen tot snelheden van 90 km/uur. Als dat zo is, gaat het in onze gemeente mogelijk iets minde hard tekeer.

Volgens het KNMI kunnen de zware windstoten lastig zijn voor het verkeer, vooral voor fietsers, vrachtwagens en auto’s met aanhanger of caravan. Ook is er kans op ongelukken door het afbreken van boomtakken.