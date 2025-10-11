‘Knakmoment’ leidt ruime nederlaag PKC’83 in tegen TVC’28

Foto Andor Heij: PKC'83 - TVC'28 Rechts Daniel Sanafikhah

PKC’83 ging zaterdagmiddag in eigen huis flink onderuit tegen TVC’28. De ploeg uit het Twentse Tubbergen won met 4-1.

TVC’28 stond voorlaatste, maar dat was voor de pauze niet te zien. Omar Kavak kreeg namens PKC vlot een aardige kopkans, maar daarna was het TVC dat voor de pauze het spel dirigeerde en de kansen kreeg. Thijs Koopman mikte net naast en Mart Groothuis stuitte op Groninger doelman Swen Bakker.

Na 17 minuten wist Groothuis na een korte rush ongehinderd wel het net te vinden: 0-1. In de 36e minuut ontfutselde Vince Wentrup Gelo Windster de bal en stelde Groothuis in staat om zijn tweede te maken: 0-2.

Gretig

PKC’83 kwam na rust gretig uit de kleedkamer. Binnen de minuut tikte Rob Schokker op aangeven van Kavak van dichtbij raak: 1-2. De Groningers waren ineens beter. Willem Bel schoot op de buitenkant van de paal en Schokker kopte net over.

Domper

Na 72 minuten leek de gelijkmaker te vallen. Jordi Paapst knalde hard op de paal en Schokker schoot de rebound in de touwen. Maar scheidsrechter Lizzy van der Helm keurde die goal op advies van de grensrechter wegens buitenspel af.

“Volgens ons was het geen buitenspel”, baalde aanvoerder en verdediger Daniel Sanafikhah na afloop. “Het was een heel vervelend moment, want twintig seconden later lag de bal er bij ons in”.

Het was Wentrup die de eerste goede kans van TVC na rust benutte: 1-3. Sanafikhak kopte daarna nog net naast en Bel schoot over. Na 85 minuten was het compleet over en uit voor PKC. Invaller Daan Geerts zette goed door en liet de andere invaller, Mick Schorn, scoren: 1-4.

Knakmoment

“In de eerste helft voetbalden we heel slecht”, analyseerde Sanafikhah de wedstrijd. “We maakten allemaal persoonlijke fouten bij de goals die we tegen kregen. We creëerden ook bijna geen kansen. Maar we startten de tweede helft echt perfect met druk zetten en een goede aanval die na 30 seconden al door Rob er in geschoten werd. Dan heb je nog 45 minuten en we geloofden er ook in. Maar ja, dan wordt die tweede goal afgekeurd en we krijgen hem 20 seconden later tegen. Dat was best een knakmomentje”.

PKC’83 zakte naar de dertiende plaats in de vierde divisie D met 8 punten uit 8 wedstrijden. PKC speelt over twee weken thuis tegen hekkensluiter DZC’68.

PKC’83 – TVC’28 1-4. 17. Mart Groothuis 0-1. 36. Mart Groothuis 0-2. 46. Rob Schokker 1-2. 73. Vince Wentrup 1-3. 85. Mick Schorn 1-4. Scheidsrechter: Lizzy van der Helm. Toeschouwers: 200.