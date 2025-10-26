Kira (31) na borstkanker: “Mijn team zei: je hebt het gekregen omdat je pech had”

Oktober is Borstkankermaand. Tijdens deze maand wordt er extra aandacht gevraagd voor borstkanker. Kira Dekker uit de stad kreeg op 30-jarige leeftijd te horen dat ze borstkanker had. In het radioprogramma OOG op Zaterdag vertelt ze dat vroegtijdige opsporing cruciaal is.

Kira, hoe was de periode voor je toen duidelijk werd dat je borstkanker had?

“Die periode was best wel zwaar. Je krijgt te horen dat je iets hebt wat je niet wilt hebben. Aan de andere kant hebben er zich in deze periode ook heel mooie dingen en momenten voorgedaan. Je kunt echt zeggen dat het een tijd was met ups en downs.”

Kun je vertellen hoe je ontdekte dat je borstkanker had?

“Jazeker. Dat was op een zaterdagavond. Ik was die hele dag in Veendam geweest, in een koffiecafé. In de avonduren ging ik even douchen en toen voelde ik een bult bovenop mijn borst. Ik dacht, dit is niet goed. Ik heb direct mijn vriend geroepen, en die voelde ook wat ik voelde. De maandag daarop ben ik direct naar de huisarts gegaan. Omdat ik net dertig jaar oud was, heeft hij het protocol opgestart. Donderdag kon ik terecht in het ziekenhuis voor een echo. De radioloog zei direct: ‘Ik heb er geen goed gevoel bij. Het is namelijk geen cyste.’ Hij besloot om direct een biopt af te nemen. Tegelijkertijd werd er ook iets aangetroffen in de oksel. En eigenlijk wist ik toen al hoe laat het was. Die maandag daarna, dus een week na het huisartsbezoek, kreeg ik de diagnose te horen.”

Dat er zo snel gehandeld is, dat is heel goed, hè?

“Ja en nee. Ik hoor inderdaad ook de verhalen dat een week of twee heel veel verschil maakt. Maar dat is niet zo. Het kan ook zes weken zijn. Er verandert weinig in de behandeling die je krijgt en de uitkomst. Op de een of andere manier denken mensen dat het heel snel moet gaan. Maar dat valt mee. Uiteraard is het wel zo dat je, als je een bult voelt, het verstandig is om zo snel mogelijk naar de huisarts te gaan. En ja, het is dan een moeilijk moment. Op het moment dat er bij mij een biopt werd afgenomen, wist ik dat het verkeerd was. Op dat moment heb ik heel hard gehuild. Niet dat ik bang was voor de dood, maar meer dat ik dacht: ik ga mijn vriend hier alleen achterlaten. Hoe moet dat nou allemaal? Je hebt paniek.”

Hoe was je vriend eronder?

“Hij was een echte held. Hij heeft vanaf het begin gezegd: ‘We gaan dit samen doen.’ Dat zei de arts ook: ‘Jullie hebben samen kanker.’ Hij heeft bijvoorbeeld zijn haar afgeschoren. Hij heeft me van de vloer van de badkamer geveegd als het mij niet meer lukte om op mijn benen te staan vanwege de chemo’s. Ik heb vier soorten chemo’s gehad, waarbij eentje totaal niet fraai was. Ik kreeg hele heftige reacties. Gelukkig ben ik er bovenop gekomen. Ik ben nu 31 jaar en ik heb mijn leven weer op kunnen pakken. Daar ben ik heel blij mee.”

Ondanks de behandeling ben je in die periode een community gestart op TikTok…

“In die periode wilde ik graag iemand vinden die ook 30 jaar oud was en hetzelfde type kanker had als ik. Je wilt namelijk zien dat mensen deze ziekte overleven. Dus ik ben op TikTok zoektermen als ‘survived breast cancer’ gaan intypen. Maar dat leverde heel weinig op. Op dat moment was ik er van overtuigd dat ik dit ging overleven. En toen ben ik mijn verhaal gaan delen op een kanaal dat ik ben begonnen. En dat is ontploft. Ik heb nu 10.000 volgers. Er komen hele leuke reacties binnen. Bijvoorbeeld van vrouwen die zeggen dat door een bepaald filmpje, waarbij ik iets vertel over een bijwerking, zij hier nu ook geen last meer van hebben. Of mensen die zich er heel erg in herkennen en soms hele levensverhalen delen.”

Ben je ook bang dat de ziekte terugkomt?

“Elke dag. En dat zal altijd zo blijven. Ik ken bijvoorbeeld mensen die al dertig jaar kankervrij zijn en nog steeds elke dag denken: oh jee! Maar het wordt minder met de tijd. Ik doe ook niks anders dan voordat ik ziek werd. Ik ben daar nuchter in en ik luister goed naar mijn oncoloog. Mijn behandelend team zegt ook: je hebt niet borstkanker gekregen omdat je iets hebt gedaan, je hebt het gekregen omdat je pech had. En dat is eigenlijk met elk type kanker zo. Ineens denkt je lichaam: ‘Hè, wat een rare cel. Ik heb even geen zin om die op te ruimen.'”

Wat is je advies aan jonge mensen die hier ook mee te maken krijgen?

“Haal diep adem, word rustig en realiseer je dat er veel hoop is. In 97% van de gevallen waarin borstkanker vroegtijdig wordt gesignaleerd, overleef je het. Dat zijn hele mooie cijfers. Er zijn ook zoveel nieuwe technieken. Het komt goed.”

Luister hieronder naar Dekker die dit weekend te gast was in het radioprogramma ‘OOG op Zaterdag’: