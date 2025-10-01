Kinderboekenweek van start gegaan

“Vol Avontuur!” Dat is het thema van de kinderboekenweek, die deze woensdag is begonnen. Boekhandels, scholen en bibliotheken organiseren veel activiteiten met als doel, kinderen meer aan het lezen te krijgen.

Tijdens de Kinderboekenweek, die duurt tot en met 12 oktober, staat het beleven van avonturen centraal. Denk aan verre reizen, mysteries en fantasy. Wie tijdens de week voor minimaal 13 euro 50 aan kinderboeken koopt, krijgt het geschenkboekje ‘Lexie’ van Kevin Hassing cadeau.

In Groningen zijn de etalages van boekhandel Riemer ingericht als een wereld vol avontuur en spanning. Er ia een speurtocht in de winkel en ook is er een interactieve themakast waar je via raadsels en voorwerpen een titel moet raden.

Bij boekhandel Boomker kunnen kinderen hun uitverkoren boek zelf inpakken en afrekenen aan de kassa. Zondagmiddag komt illustrator Myriam Berenschot langs om voor te lezen, te tekenen en te knutselen met kinderen van 3 tot 5 jaar. Op zaterdag 11 oktober is er een muzikale vertelvoorstelling met schrijver Annet Schaap.

Ook veel andere boekhandels en de bibliotheken besteden aandacht aan het thema ‘kinderen en lezen’. En dat is belangrijk, want kinderen pakken steeds minder vaak een boek.