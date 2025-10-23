KFC opent derde filiaal in Groningen

KFC aan de Atoomweg. Foto: KFC Groningen

Kentucky Fried Chicken (KFC) heeft op deze donderdag een nieuw restaurant aan de Atoomweg 3 geopend. Dit derde filiaal komt na de reeds bestaande vestigingen aan het Sontplein en de Westerhaven.

In het pand zat voorheen Restaurant Wereldgeluk, dat in augustus 2024 failliet ging. Het nieuwe restaurant heeft een terras, drive-in en parkeergelegenheid.

De KFC aan de Atoomweg is geopend van zondag tot en met donderdag van 10.30 uur tot 00.00 uur. Op vrijdag en zaterdag is de KFC een uur langer open tot 01.00 uur.

KFC is van oorsprong Amerikaans. Inmiddels zijn er zo’n 90 KFC-restaurants verspreid over heel Nederland.