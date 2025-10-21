Kerstboom op Grote Markt wordt groter dan ooit, boom komt dit jaar uit Eelde

Foto: toerisme.groningen.nl

De kerstboom op de Grote Markt wordt dit jaar een 22 meter hoge Nordmann-spar, afkomstig uit een tuin in Eelde. Dat laat ‘kerstboommanager’ Louis van der Tuin van de Groningen City Club (GCC) dinsdag weten aan de Groninger Ondernemerscourant. Daarmee wordt het, zo stelt Van der Tuin, de grootste boom die de afgelopen dertien jaar op het marktplein heeft gestaan.

De Groningen City Club organiseert elk jaar een zoektocht naar de kerstboom, waarbij inwoners uit de regio grote bomen kunnen aanmelden die ze kwijt willen. Meestal willen bewoners af van hun boom, omdat deze te dicht bij de woning staat of te groot wordt. Dit jaar kwamen ongeveer vijftien reacties binnen. Volgens Van der Tuin stak de boom uit Eelde er qua grootte en vorm duidelijk bovenuit.

Het kappen van de boom staat gepland voor vrijdag 14 november. Vanwege het formaat wordt er een extra grote kraan ingezet om de boom uit de tuin te halen en naar de stad te vervoeren. De maandag erna wordt de boom op de Grote Markt neergezet. Dan hangen er nog geen lampjes in de boom. Die gaan pas op 6 december aan, na het vertrek van Sinterklaas.