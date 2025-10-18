Kerkklok De Fontein luidt voor het klimaat: “Het is letterlijk vijf voor twaalf”

Foto: Google Maps

De kerkklok van De Fontein aan de Eikenlaan in de stad heeft zaterdag aan het einde van de ochtend vijf minuten geluid. Het ging om een landelijke actie waarmee aandacht werd gevraagd voor het klimaat.

“Onlangs kreeg ik een berichtje van de Groene Kerken Beweging,” vertelt Peter Zwerver van de diaconie van de kerk. “Daarin werden kerken uitgenodigd om zaterdag om 11.55 uur vijf minuten lang de klok te laten luiden. Binnen onze kerk hebben we dit besproken in de diaconie. (Een diaconie is de dienst aan mensen binnen een kerk, die zich richt op het helpen van kwetsbaren door middel van praktische hulp, solidariteit en het bevorderen van gerechtigheid). En iedereen was het erover eens dat we hier aan mee moesten doen.”

En zo liet de kerkmeester van de kerk de klok aan het einde van de ochtend beieren. Zwerver: “Daarnaast stond er een bord langs de weg waarbij aan fietsers en passerende automobilisten werd uitgelegd met welke actie we bezig waren. Ook waren mensen van De Jonge Klimaatbeweging (JKB) en politici van de ChristenUnie en GroenLinks aanwezig. En wat het effect van deze actie is? Wij hebben ons best gedaan. En eigenlijk is het wel heel mooi dat OOG contact met ons zoekt, zodat we het verhaal op deze manier ook nog eens kunnen delen.”

Voor De Fontein is duidelijk dat het met het klimaat de verkeerde kant op gaat: “Wat je ziet in de berichtgeving is dat de situatie zorgelijk is. Afgelopen week las ik nog een bericht dat effecten elkaar versterken, waardoor het uitzicht somberder is. Ik denk dan, waar moet dit heen? Welke kant gaan we op?” En dat is precies het doel van de actie, die opgezet is door JKB. Voor de beweging is het letterlijk vijf voor twaalf. De JKB hoopt de politiek te bereiken met de actie. Voorzitter Daan Zieren: “We zien dat het klimaat weinig aan bod komt in deze verkiezingstijd, zelfs door partijen die zich erover uitspreken. Klimaat is niet een thema waar alleen linkse mensen in de stad mee bezig zijn. Het leeft breed, in alle lagen van de samenleving.” Daar komt bij dat kerkgemeenschappen zich bewust zijn van de noodzaak om de aarde goed achter te laten.

Landelijk deden 150 kerken mee aan de actie. Zwerver: “Voor zover ik weet waren wij in de gemeente Groningen de enige kerk. Ergens is dat wel opvallend. Hebben de andere kerken geen bericht gehad? Wij vonden het in ieder geval belangrijk, vanwege de zorgen die wij hebben, dat we hier aan mee moesten doen.”