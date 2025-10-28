Kabinet stemt in met nieuw luchthavenbesluit Eelde: vliegveld mag anderhalf uur langer open blijven

Foto via Groningen Airport Eelde

Het kabinet heeft ingestemd met het nieuwe luchthavenbesluit voor Groningen Airport Eelde (GAE). Als het besluit ook door Raad van State is goedgekeurd, worden de openingstijden van de luchthaven per 1 november iets verruimd. Ook mag Defensie van het kabinet vaker gebruikmaken van de luchthaven.

Op doordeweekse dagen mag GAE straks open zijn van 6.00 tot 24.00 uur. Tot nu toe mocht er van 06.30 tot 23.00 uur worden gevlogen. In het weekend en op feestdagen geldt een tijd van 7.30 tot 24.00 uur. De verruiming in de ochtend wordt pas ingevoerd als er voldoende luchtverkeersleiders zijn. Volgens luchtvaartmaatschappijen maakte de verruiming het ook mogelijk voor vliegmaatschappijen om een toestel te stationeren op de luchthaven en meerdere rotaties per dag uit te voeren.

Hoewel de totale hoeveelheid geluid die toestellen per jaar mogen maken kleiner dan in de oude regeling, denkt het kabinet dat er nog steeds plek genoeg is voor uitbreiding van het aantal vliegbewegingen. Daarnaast komen er vier extra meetpunten om geluid te controleren. Ook zijn er nieuwe regels om luchtvervuiling te verminderen. Zo worden vliegtuigen die aan de grond staan vaker op elektriciteit aangesloten, zodat hun hulpmotor niet onnodig hoeft te draaien. Waar mogelijk zullen vliegtuigen ook taxiën op één motor.

Verder krijgen politie- en hulpvluchten, zoals die van de traumahelikopter, voorrang op het gebruik van de luchthaven. Naast het luchthavenbesluit wordt ook het militair medegebruik van Groningen Airport Eelde verlengd. In de oude regeling mocht Defensie nog 400 militaire vliegbewegingen doen op Eelde. Dit aantal wordt nu losgelaten. Defensie verwacht ongeveer 790 vliegbewegingen per jaar te doen. Ook moeten de militaire toestellen de geluidsnormen voor Eelde volgen, waardoor jachtvliegtuigen als de F-35 vooralsnog verboden blijven. Ook gaat het aantal militaire vliegbewegingen af van het aantal toegestane vluchten, waardoor er in totaal geen extra vliegbewegingen zullen zijn.

Raad van State

Nu het kabinet instemt, is het aan de Raad van State om definitief akkoord te geven op het luchthavenbesluit. Eerder deze maand liet de Raad van State nog weten dat de verruiming van de openingstijden op Groningen Airport Eelde beter onderbouwd moeten worden. Het kabinet denkt dat aan deze kritiekpunten nu wel is voldaan.

“De publicatie van het nieuwe luchthavenbesluit voor Groningen Airport Eelde is een mijlpaal”, aldus minister van Infrastructuur Robert Tieman. “De rechtspositie voor omwonenden wordt robuuster, en tegelijkertijd wordt de luchthaven aantrekkelijker voor luchtvaartmaatschappijen. En dat is weer goed nieuws voor de economie en de verbondenheid van de regio.”

Het nieuwe luchthavenbesluit treedt 1 november in werking. Dan zijn ook de nieuwe openingstijden van kracht. Het ligt in de lijn der verwachting dat er nog wel bezwaren bij de Raad van State volgen tegen het kabinetsbesluit, onder meer van de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE). De vereniging uitte al eerder grote bezwaren tegen de verruiming van de openingstijden en op de activiteiten van het vliegveld in het algemeen.