Kaarsjes op Selwerderhof voor Allerzielen, begraafplaats zondagavond open

Foto: Anastasia Shuraeva via Pexels

Begraafplaats Selwerderhof is zondagavond tussen 18.00 en 20.00 uur open voor bezoekers die overleden dierbaren willen herdenken tijdens Allerzielen.

De begraafplaats wordt dan sfeervol verlicht met kaarsjes bij bijzondere plekken. Bezoekers mogen zelf een kaars meenemen en die bij het graf van een overledene plaatsen.

Rond het Theehuis vinden verschillende activiteiten plaats. Bezoekers kunnen gedenksteentjes beschilderen, luisteren naar poëzie van stadsdichter Esmé van den Boom en genieten van muziek van een koor.

De gemeente en Stichting Accolade zorgen voor koffie en thee. De organisatie vraagt bezoekers om te voet of met de fiets te komen, omdat er weinig parkeerruimte is. Auto’s zijn niet toegestaan op de begraafplaats. Een zaklamp meenemen is handig voor wie in het donker over de begraafplaats wil lopen.