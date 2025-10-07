Jonge Harten zoekt fatbikers voor openingsvoorstelling: ‘Beeld omdraaien wat mensen van fatbikes hebben’

Foto: Politie Stadskanaal

Het festival Jonge Harten zoekt voor een bijzondere opening van het festival op 15 november naar vijftig fatbikers, die mee willen doen aan een voorstelling.

De fietsers gaan deel uitmaken van de voorstelling An Ovation of Hope in de Stadsschouwburg, een show gespeeld door studenten van Noorderpoort. Tijdens de opening lopen bezoekers door een haag van fatbikers in zwarte hoodies de schouwburg binnen. Na afloop van de voorstelling geven de fatbikers het publiek een lift naar de volgende show in de Machinefabriek.

Met de actie wil Jonge Harten het beeld omdraaien dat mensen vaak hebben van fatbikers. Tijdens de voorstelling krijgen de fietsers de kans om te laten zien wie ze echt zijn en vertellen ze hun eigen verhaal.

Ben jij een jonge fatbiker die mee wil doen aan de voorstelling? Dan kun je je aanmelden door te mailen naar info@jongeharten.nl. Deelnemers repeteren op 19 of 20 oktober, op 2 november en op 14 november. De uitvoering is op zaterdag 15 november van 18.00 tot 22.00 uur.