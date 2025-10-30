Jonge Democraten trots op verkiezingsuitslag D66

De Jonge Democraten (JD) Groningen-Drenthe zijn trots op de verkiezingsuitslag van D66. Volgens de jongerenorganisatie laat het resultaat zien dat veel Nederlanders kiezen voor een positieve koers met aandacht voor onderwijs, klimaat en wonen.

De JD prijzen partijleider Rob Jetten voor zijn positieve campagne, maar zeggen ook kritisch te blijven. “Juist nu kunnen we verschil maken,” zegt voorzitter Giso van Essen.

Tijdens de campagne waren veel jonge leden actief in Groningen en Drenthe. Ze gingen in gesprek met kiezers, flyerden bij uitgaansgelegenheden en organiseerden debatten. “We merkten dat veel jongeren zich herkennen in onze boodschap van vooruitgang en vrijheid,” aldus Van Essen.

De Jonge Democraten blijven onafhankelijk van D66, maar hopen dat de partij zich inzet voor jongeren en de regio. “Groningen en Drenthe mogen niet vergeten worden. Hier liggen kansen voor duurzame energie en leefbare steden,” zegt Van Essen.