Jong Oranje komt met grote FC Groningen inbreng niet langs Bosnië en Herzegovina

Thijmen Blokzijl. Foto via FC Groningen

Jong Oranje speelde vrijdagavond in een EK Kwalificatiewedstrijd uit tegen Jong Bosnië en Herzegovina met 0-0 gelijk. Drie spelers van FC Groningen stonden binnen de lijnen.

Thom van Bergen speelde zijn twaalfde interland. Thijmen Blokzijl debuteerde in de basis en ook Schreuders maakte voor het eerst zijn opwachting met een invalbeurt.

Oranje domineerde de hele wedstrijd en kreeg voldoende kansen. Bosnië wist niks te creëren. Van Bergen kreeg voor rust drie kansen, maar alle ballen vlogen naast het doel van de gastheren. De grootste mogelijkheid van Jong Oranje was voor Mats Rots (FC Twente) die op de paal schoot.

Debuut Schreuders

Direct na de rust maakte Schreuders zijn debuut voor Jong Oranje, dat de veel betere ploeg bleef. Van Bergen kopte kort naar de hervatting naast. Na ruim een uur werd de FC Groningen aanvaller gewisseld. Jong Oranje bleef kansen krijgen met onder meer een bal op de lat, maar de bal wilde er niet in.

Jong Oranje heeft net als Bosnië en Herzegovina twee punten na twee wedstrijden en staat derde. Israël – Slovenië werd in dezelfde groep 1-1. Dinsdag wordt in Emmen geoefend tegen Litouwen en op 14 november volgt er in Leeuwarden de derde kwalificatiewedstrijd tegen Slovenië.