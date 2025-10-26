Johan Remkes opvallende naam op VVD-lijst gemeenteraadsverkiezingen

Foto: Martijn Beekman / Gemeente Den Haag

Het duurt nog een aantal maanden voor we naar het stembureau mogen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Toch is duidelijk dat er op de lijst van de VVD op een bijzondere naam gestemd kan worden: namelijk die van partijmastodont Johan Remkes.

Dit weekend heeft de partij de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma gepresenteerd. Het programma heeft als titel ‘Groningen goed op orde’. Daarin focust de partij op klassieke liberale thema’s zoals veiligheid, lagere belastingen en het stoppen met het gebruik van de auto als melkkoe. Ook wonen komt breed naar voren in het programma. Zo wil de partij meer betaalbare woningen en minder regels, waardoor er meer en sneller gebouwd kan worden.

Rik Heiner

Maar de meeste aandacht gaat uit naar de kandidatenlijst. De lijst wordt aangevoerd door Rik Heiner, die gaat fungeren als lijsttrekker. Heiner zit op dit moment al in de gemeenteraad, waar hij onder andere de portefeuilles wonen en vervoer in beheer heeft. In de top tien staan veel nieuwe namen. Bijvoorbeeld Cassandra Hensen die op plaats twee staat. Zij is onderneemster in de IT-branche. Ook Jasper van der Aa (4), Robert-Jan Hageman (5), Lisa Middelbos (7), Sander van der Dussen (8) en Yaram van Silfout (10) zijn nieuwkomers. Hageman was jarenlang directeur van de Dokkumer Vlaggen Centrale en draagt daarmee veel bestuurlijke ervaring met zich mee.

De VVD heeft op dit moment drie zetels in de gemeenteraad. Huidig fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz heeft eerder al laten weten niet voor een nieuwe termijn te willen gaan. Haar vinden we terug op plek 49. Ook raadslid Elisabeth Akkerman zal naar alle waarschijnlijkheid niet terugkeren. Haar naam staat op plek veertig. Daarnaast heeft de VVD op dit moment twee fractiewoordvoerders: Fokke Veenstra en Rick Meijer. Veenstra staat op de kandidatenlijst op plaats drie. Meijer staat op plaats twaalf. Daarnaast komen we op plaats negen de naam van Jasper Boter tegen. Boter was tot 2022 raadslid in Groningen voor de VVD, maar keerde na de verkiezingen van dat jaar niet terug in de raadzaal.

Johan Remkes

En dan die opvallende naam: op plaats vijftig pronkt namelijk de naam van Johan Remkes. Heiner laat weten dat Remkes als lijstduwer fungeert. “Ik ben heel vereerd dat Remkes de Groningse VVD steunt. Wel is het zo dat Remkes, ook al zou hij veel voorkeursstemmen ophalen, heeft aangegeven geen zitting te willen nemen in de raad.” Remkes staat bekend als een ervaren ’troubleshooter’ in de Nederlandse politiek. Zijn carrière kenmerkt zich door een reeks zware bestuurlijke functies, waaronder Staatssecretaris en Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en van 2002 tot 2003 was hij Vicepremier. Na zijn Haagse periode was hij jarenlang Commissaris van de Koning in Noord-Holland en daarna waarnemend burgemeester in Den Haag en waarnemend CdK in Limburg. Remkes begon zijn loopbaan in Groningen als lid van de Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. In latere jaren heeft hij zich voornamelijk ingezet als onafhankelijk bemiddelaar of informateur bij politieke crises en complexe dossiers, zoals de stikstofproblematiek en de kabinetsformatie van 2021.

