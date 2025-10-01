Jim Lo-A-Njoe trekt kar voor D66 bij gemeenteraadsverkiezingen

Foto: Eigen beeld via D66 Groningen

Jim Lo-A-Njoe is door de leden van D66 Groningen gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026.

Lo-A-Njoe is sinds 2019 raadslid en sinds 2022 fractievoorzitter van D66 in Groningen. Daarnaast is hij vice-voorzitter van de gemeenteraad.

Het bestuur van de lokale D66-fractie laat weten blij te zijn met Lo-A-Njoe als lijsttrekker,“Met Jim hebben we voor Groningen een sterke en ervaren kandidaat en vertrouwen in een mooie uitslag”, aldus afdelingsvoorzitter Koosje van Doesen.

Lo-A-Njoe zelf laat weten een duidelijk missie te hebben tijdens de verkiezingen van volgend jaar maart: “Samenwonen met wie je wilt, terrassen aan onze mooie grachten of reclame maken als je een eigen zaak hebt, worden vanuit de politiek nu moeilijk gemaakt. Dat moet anders. Het is tijd dat we Groningen wat meer kleur op de wangen gaan geven. Wij gaan voor een toekomstbestendige stad die bruist waar we niemand laten vallen.”