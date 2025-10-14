Jeugdhulp WIJ Groningen kampt met wachtlijsten, politiek verbijsterd: “Welke debatten voeren wij?”

Verbijstering bij verschillende politieke fracties in de gemeenteraad na de mededeling van het college, maandag, dat WIJ Groningen kampt met achterstanden bij de toegang tot jeugdhulp. Vrijwel de gehele oppositie heeft zich aangesloten bij de vragen die woensdag tijdens het Politieke Vragenuur aan bod zullen komen.

“Ik ben na alles wat we de afgelopen jaren in dit dossier hebben meegemaakt misschien wel niet eens meer verbaasd,” reageert Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen. “Verbijstering is denk ik een beter woord. Dat zit hem vooral in het debat dat we vorige week voerden. Met de wethouder spraken we toen uitgebreid over de problemen bij Jeugdbescherming Noord (JBN). Bij dat debat ging het over gezinnen die zonder jeugdbeschermer zitten en geen adequate hulp krijgen, waardoor een onveilige situatie ontstaat. Amper een week later valt op de late middag een bericht in onze mailbox dat men bij WIJ Groningen, de toegangspoort tot de jeugdhulpverlening, te maken heeft met wachtlijsten.”

Menger: “Op zo’n moment denk ik: hoe dan? Waarom is dit vorige week tijdens het debat niet gemeld? Is het verzwegen of wist de wethouder het op dat moment oprecht niet? Als ze het vorige week wel wist, welke debatten voeren wij dan? De wethouder liet vorige week weten dat de gemeente haar uiterste best doet en gezinnen niet in de steek wil laten. Maar met dit nieuws lijken dit holle frasen. Als de wethouder het niet wist, dan is de constatering dat het huiswerk niet gemaakt is. Of dat deze wethouder totaal geen idee heeft wat er in haar keuken plaatsvindt.”

Naast Stadspartij 100% voor Groningen maken ook D66, VVD, PVV, Partij voor het Noorden en Groep Staijen zich zorgen. Uit het bericht van de wethouder blijkt dat er op dit moment meer hulpvragen binnenkomen dan WIJ kan oppakken. De fracties zijn bezorgd over de gevolgen voor kinderen, gezinnen en de bredere jeugdhulp in de gemeente. De fracties vrezen met name dat de achterstanden bij de toegang zullen doorwerken op andere lopende ontwikkelingen binnen de jeugdzorg, zoals de uitvoering van het preventiefonds, aanvullende jeugdhulp, hoogspecialistische hulp en jeugdbescherming.