Jan Geert Vierkant verlaat Groninger Museum al binnen een jaar

Foto: Joris van Tweel

Jan Geert Vierkant gaat per 1 januari alweer vertrekken als zakelijk directeur van het Groninger Museum.

Het museum laat weten dat Vierkant zich bij nader inzien niet kan vinden in een structuur met twee gelijkwaardige directeuren. Roos Gortzak, die op 1 februari van dit jaar gelijktijdig met Vierkant aantrad, is de artistiek directeur.

Volgens het museum wil Vierkant ruimte te maken voor een nieuwe fase in de organisatie. Daarmee wil hij bijdragen aan rust en continuïteit binnen het museum. Vierkant en Gortzak waren de opvolgers van algemeen directeur Andreas Blühm. Volgens het Dagblad van het Noorden maakt het Groninger Museum een moeilijke periode door. Door geldgebrek lukt het niet om gestelde ambities waar te maken.

Nynke Stellingsma neemt tot de zomer van 2026 de algehele leiding op zich als interim-algemeen bestuurder. Zij is tevens algemeen directeur van cultuurcentrum De Oosterpoort en de Stadsschouwburg.