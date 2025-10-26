Jan (84) uit Paddepoel vermist: “We maken ons zorgen om zijn welzijn”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is op zoek naar de 84-jarige Jan uit de Groningse wijk Paddepoel. De man wordt sinds afgelopen woensdag vermist.

“We maken ons zorgen om het welzijn van Jan,” laat de politie weten. “Afgelopen woensdag is hij voor het laatst gezien in zijn woning aan de Plutolaan in de stad. We weten niet wanneer hij weg is gegaan. Ook is niet bekend in welke richting de man is vertrokken en welke kleding hij op dat moment droeg. We houden er wel rekening mee dat hij lopend is vertrokken.”

Jan heeft een lichte huidskleur en is ongeveer 1.80 meter lang. Hij heeft een slank postuur en grijs, dun haar dat naar achteren is gekamd. De man draagt normaal gesproken een bril. Een foto van Jan en aanvullende informatie vind je op deze website van de politie.

Weet je waar Jan is? Bel dan direct alarmnummer 112. Heb je hem mogelijk de afgelopen dagen gezien of heb je andere informatie over de man? Bel dan de Opsporingstiplijn op 0800 60 70 of deel je informatie anoniem via 0800 7000.