Jalt de Haan (34) trekt opnieuw de kar voor CDA tijdens raadsverkiezingen van volgend jaar

De 34-jarige Jalt de Haan wordt opnieuw voorgedragen als lijsttrekker voor het CDA in de gemeente Groningen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar.

Een vertrouwenscommissie van de Groningse CDA-afdeling koos unaniem voor De Haan om de kar voor de christendemocraten voor de tweede keer op rij te trekken. Het bestuur van het CDA Groningen heeft dit advies overgenomen en is blij dat De Haan de lijst opnieuw aanvoert, mits ook de leden instemmen met zijn benoeming.

“Met Jalt hebben wij een gemotiveerde, betrokken en enthousiaste lijsttrekker gevonden”, aldus Charlotte Henckel-Schilt, voorzitter van het CDA Groningen. “Hij is iemand die bij uitstek het christendemocratische verhaal in Groningen met overtuiging kan uitdragen en mensen kan verbinden.”

‘Blij om kar te blijven trekken’

Tijdens de campagne voor de verkiezingen in 2022 wist De Haan de twee raadszetels voor zijn fractie te behouden. De Haan, die naast zijn raadswerk leraar is op een basisschool in Beijum, is blij met zijn voordracht. Volgens hem is er ‘veel werk aan de winkel’, waarmee hij met zijn fractie aan de slag wil voor Groningen:

“Ik heb heel veel zin om de kar nog eens vier jaar voor het CDA Groningen te trekken”, aldus De Haan. “Dit gemeentebestuur maakt het mensen en verenigingen onnodig moeilijk. Dat kan anders. De reclamebelasting voor ondernemers moet van tafel en de ongeremde uitbreiding van betaald parkeren moet stoppen. Voor meer gemeenschapszin is het noodzakelijk dat er meer wordt geïnvesteerd in vrijwilligers en sportvoorzieningen.”