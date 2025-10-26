Inzamelingsactie voor Oekraïne overtreft verwachtingen: “Mensen hebben het hart op de goede plek”

Foto: ingezonden

Een inzamelingsactie voor Oekraïne van De Sociale Brigade bij supermarkten in Haren heeft zaterdag de verwachtingen overtroffen. Er werden veel houdbare producten gedoneerd.

“Onze schatting is dat we zeker zestig bananendozen hebben kunnen vullen,” vertelt Marjolijn Sikken van De Sociale Brigade. “Als je bedenkt wat er allemaal in één doos kan, die ongeveer een afmeting heeft van 24 bij 53 bij 40 centimeter, dan kun je begrijpen dat er heel veel is opgehaald.” De actie richtte zich op de supermarkten aan het Anjerplein en de Kroonkampweg in Haren. “In beide supermarkten waren we met vrijwilligers aanwezig. Elk groepje stond er ongeveer twee uur waarna zij werden afgelost door het volgende groepje. Bij de actie hebben we aandacht gevraagd voor de situatie in Oekraïne.”

En daar werd flink gehoor aan gegeven. “Er zijn heel veel producten geschonken. Je moet bijvoorbeeld denken aan houdbare producten zoals soep in blik en zak, maar ook bonen, luiers, baby- en melkvoeding, medicijnen, paracetamol, droge worst, koekjes en olie om in te kunnen bakken. En tijdens zo’n actie gebeuren er ook hele bijzondere dingen: er kwam bijvoorbeeld een mevrouw die een hele winkelkar vol had gehaald waarbij de inhoud aan ons werd geschonken. Of iemand schonk de inhoud van een gevuld winkelmandje. Uiteraard zijn we met iedere actie blij. Maar wat er gebeurde, dat ontroerde. Bij de actie waren veel Oekraïners betrokken die in de winkels stonden. Je zag dat het hen emotioneerde.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: ingezonden Foto: ingezonden

“Hart op de goede plek”

Sikken denkt dit te kunnen verklaren: “Was er in het begin veel aandacht voor in de media, zie je dat dit het laatste jaar afneemt. En ondanks dat, wordt er zo gul gegeven. Ik denk dat dit toch in zekere zin verrast. Waarbij toch echt gezegd moet worden dat veel mensen in Haren het hart op de goede plek hebben zitten. Dat merkten we ook: dat mensen met ons in gesprek gingen en heel positief waren over onze actie. Soms bleken dit ook mensen te zijn die zichzelf ook als vrijwilliger inzetten voor Oekraïne bij andere stichtingen en organisaties. En ondanks dat droegen ze ook bij aan deze actie. Daar heb ik veel bewondering voor.”

De actie van zaterdag richtte zich echt op houdbare levensmiddelen. “We hebben ook een actie lopen voor de aanstaande winter waarbij we op zoek zijn naar winterjassen, dekens, slaapzakken, warme truien, mutsen en handschoenen. Deze spullen kunnen tijdens openingstijden gebracht worden naar de inzamelloods aan de Ulgersmaweg in de stad. Daarnaast zijn er ook inzamellocaties bij het Fysiotherapiecentrum aan het Raadhuisplein in Haren en aan de Tiphofweg 1 in Zuidlaren waar goederen in een donatiebox gedaan kunnen worden.”

Naar Lviv

Binnenkort zullen de spullen naar Oekraïne gebracht worden. “De bedoeling is dat begin november de eerste goederen naar de omgeving van Lviv gaan, waarna het verder verspreid wordt. Wij brengen deze spullen zelf naar Oekraïne, omdat we zeker willen weten dat het goed terechtkomt. Daarnaast zullen er de komende maanden vaker transporten naar Oekraïne gaan. De Oekraïense winters kunnen flink koud zijn: daarom proberen we zo goed mogelijk te helpen en de bevolking zoveel mogelijk te voorzien van voedsel en warme kleding.”

Ondanks dat de actie inmiddels voorbij is, kunnen er nog spullen gebracht worden naar de genoemde inzamellocaties. Een overzicht vind je op deze website.