Inzamelingsactie supermarkten Haren zaterdag: “Warme spullen hard nodig voor Oekraïense winter”

Foto: Willemijn Kemp

Bij verschillende supermarkten in Haren vindt zaterdag een inzamelingsactie plaats voor Oekraïne. De actie staat speciaal in het teken van de naderende winter.

De actie vindt plaats bij de supermarkten aan de Kroonkampweg en het Anjerplein. “Wat we zoeken zijn winterjassen, dekens, slaapzakken, warme truien, mutsen, handschoenen, sjaals, powerbanks en generatoren,” meldt De Sociale Brigade. “Belangrijk is wel dat de spullen in goede staat zijn. In de winter kan het in Oekraïne koud worden, met temperaturen die vaak onder het vriespunt zakken en in sommige regio’s kunnen dalen tot wel -20 graden Celsius of lager. Daarom is het belangrijk dat de bevolking beschikt over voldoende warme kleding en dekens.”

Naast de inzamellocaties bij de supermarkten, waar ook voedsel en hygiënemiddelen gedoneerd kunnen worden, kunnen warme kleding en dekens ook worden ingezameld bij de inzamelloods van De Sociale Brigade aan de Ulgersmaweg in de stad. Deze locatie is zaterdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur geopend. Ook is er een inzamellocatie aan de Tiphofweg 1 in Zuidlaren waar goederen in de donatiebox gedaan kunnen worden. De Sociale Brigade brengt de komende periode de spullen per vrachtwagen naar Oekraïne.