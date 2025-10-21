Instroom internationale studenten daalt voor het eerst in jaren

Voor het eerst in jaren is het aantal internationale studenten dat instroomt in voltijd bacheloropleidingen gedaald. Dat blijkt uit het Trendrapport Hoger Onderwijs 2025 van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het aantal internationals bij masteropleidingen blijft daarentegen toenemen.

In de afgelopen jaren groeide de instroom van buitenlandse studenten sterk. Het aantal internationale studenten in het hoger onderwijs is nu twee keer zo hoog als tien jaar geleden.

Om de groei te beheersen, werd vorig jaar onder meer het wetsvoorstel Wet Internationalisering in Balans (WIB) aangekondigd. Vanuit deze wet moeten all grote bacheloropleidingen ook in het Nederlands worden aangeboden en moet een deel van de Engelstalige bacheloropleidingen worden omgezet in een Nederlandstalige. Ook komt er een numerus fixus voor alle Engelstalige opleidingen.

Het Trendrapport laat ook zien dat de ontwikkelingen per sector verschillen. Bij lerarenopleidingen stijgt het aantal studenten dat instroomt vanaf havo en vwo. Bij de pabo daalt het aantal studenten dat doorstroomt vanuit mbo en hoger onderwijs. In bètatechnische opleidingen blijft het aantal studenten dat uitvalt stabiel. De instroompiek in bacheloropleidingen in de zorg, die tijdens de coronapandemie plaatsvond, lijkt voorbij.

Ook verandert het gebruik van studiefinanciering. Steeds meer mbo-studenten op niveau 3 en 4 maken gebruik van de basisbeurs, bijna evenveel als studenten op niveau 1 en 2. In het hoger onderwijs neemt het gebruik van de aanvullende beurs toe. Volgens DUO komt dat door een hogere inkomensgrens voor ouders en een automatische selectie van de beurs bij aanvragen via de website.