Informatieborden op Groningse stations komende maandag naar ‘donkere modus’

Foto Andor Heij

De reisinformatieborden van alle vervoerders op Groningse treinstations gaan komende maandag op naar een donkere modus. Dit geldt ook voor alle andere stations in Nederland.

De donkere modus betekent dat de achtergrond donkerblauw wordt en de letters wit. ProRail heeft besloten deze kleurinstelling aan te passen, zodat het voor een grotere groep reizigers beter te lezen is. Daarnaast bespaart de nieuwe instelling ook meer energie.

Het station van Rotterdam zal maandagmiddag om 12.00 uur als eerste de aanpassing gaan zien. Het duurt volgens ProRail uiterlijk tot 13.30 uur om alle borden om te zetten naar de nieuwe kleurinstelling.