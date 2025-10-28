Huurders blijven kritisch na rechtszaak rond vergoeding mentale schade door aardbevingen

Foto via Groninger Bodem Beweging

Zo’n vijfduizend bewoners in het Groningse aardbevingsgebied, die meededen aan massale rechtszaak tegen de NAM, krijgen na jaren procederen een vergoeding voor mentale schade en gederfd woongenot. Maar het huurdersplatform Aardbevingen Groningen (HPAG) is nog niet tevreden. Voorzitter Ben Jacobs laat aan de Woonbond weten dat de regeling nog steeds oneerlijk en te beperkt is.

Bewoners komen na de schikking alleen in aanmerking voor een vergoeding van mentale schade als ze minstens twee keer fysieke schade aan hun woning hebben gemeld. Dan ontvangen ze 2.500 euro per persoon, met 1.250 euro extra per extra schademelding. De vergoeding van de NAM geldt voor zowel huurders als huiseigenaren.

Maar voor gederfd woongenot wordt een apart bedrag uitgekeerd, afhankelijk van de postcode. Daarover ging de langlopende zaak tegen de NAM. Volgens Jacobs sluit de regeling daarmee veel mensen uit. Zelf kreeg hij maar één keer schade en komt hij daardoor niet in aanmerking voor de vergoeding. “Je kunt ook stress en onzekerheid ervaren zonder schade aan je huis”, stelt Jacobs daarom.

Ook moeten bewoners die aan een rechtszaak voor gelijke behandeling meededen, een deel van hun advocaatkosten zelf betalen. Die kunnen oplopen tot 1.250 euro, waarvan de Nederlandse Aardolie Maatschappij maximaal 900 euro vergoedt. Voor huurders is dat soms een zware last, aldus Jacobs.

De voorzitter van de belangenvereniging voor huurders in het bevingsgebied is wel tevreden dat huurders en huiseigenaren nu gelijk worden behandeld door het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) was eerder al gestart met een bewonersvergoeding voor immateriële schade. Gederfd woongenot zit daar nog niet in, maar het IMG laat weten dat het van plan is om om in 2027 ook met een regeling voor gederfd woongenot te komen.