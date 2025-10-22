Huizenprijzen stijgen in Groningen het sterkst

Foto: Jeroen Stoop via: wikiportret.nl / WikiMedia (ccby-gfdl)

De huizenprijzen in ons land blijven stijgen en de provincie Groningen is daarin koploper. In het derde kwartaal kostte een bestaande koopwoning in Groningen 11 procent meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit onderzoek van CBS en het Kadaster.

Het gemiddelde voor ons land was bijna 8 procent. In Noord-Holland stegen de prijzen het minst sterk: daar bleef de toename beperkt tot een kleine 5 procent toe: daar meer dan een jaar eerder. Het aantal verkopen nam opvallend toe, maar de krapte op de terwijl ook het aantal verkopen opvallend toenam, aldus CBS en Kadaster.

CBS-onderzoeker Luuk Hovius over de geringe toename in Noord-Holland: “Dat laat zien dat de rek er een beetje uit is. De Randstad liep voor toen de huizenprijzen snel stegen en nu loopt die regio voor met de afzwakkende groei.” Dat verklaart waarom de prijsstijgingen in de noordelijke provincies nu het hoogst zijn.

In het derde kwartaal wisselden bijna 63.000 woningen van eigenaar, 15,6 procent meer dan een jaar eerder. Ruim een derde van al de verkochte huizen waren appartementen. In Groningen bleef de groei beperkt. Volgens Hovius is het nog te vroeg om te zeggen dat de prijzen langzamer blijven groeien. “Er is nog steeds veel krapte op de woningmarkt en het hangt er ook van af welke soort woningen mensen zoeken.”