Huiskamer zonder dak en boom vol boodschappen: aandacht voor dakloosheid in Groninger binnenstad

Deze vrijdag is het Wereld Daklozendag, een dag die bedoeld is om aandacht te vragen voor dakloosheid en de problemen die daarmee gepaard gaan. In Groningen gebeurde dat met een ‘Huiskamer zonder dak’ op de Nieuwe Markt en het planten van een boom bij de Nieuwe Kerk.

In de ‘Huiskamer zonder dak’ werden voorbijgangers uitgenodigd om in gesprek te gaan met mensen van Stichting Van de Straat. Bijvoorbeeld met Marcel Petrusma, die al bijna 25 jaar werkt met dak- en thuislozen. Hij zag de afgelopen jaren vooral het aantal jonge daklozen groeien: “Wij hebben onder andere acute opvang voor jongeren, en elk jaar verdubbelt die groep. Daarom vind ik het ook heel fijn om hier namens hen te mogen staan”.

De boom die bij de Nieuwe Kerk werd geplant, maakte eerst een tocht door de stad. In de boom hingen bijzondere bladeren, met boodschappen van daklozen. Zo ook van Danny: “De boom is in principe een symbool voor de wortels in de grond, dat je weer kunt aarden. Dat je weer een vast plekje krijgt. Dat is de intentie van deze actie”.