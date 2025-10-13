Horecamanager en graanhandelaar krijgen prijs van provincie voor inzet in regionale voedselketen

Foto via Provincie Groningen

Remko Fuchs en Thea Buseman hebben dit jaar de Waarde-Ring ontvangen, een provinciale onderscheiding voor mensen die zich bijzonder inzetten voor de verbinding tussen voedselproducenten en inwoners.

De prijs werd vrijdag uitgereikt aan Buseman tijdens de Week van Ons Eten door gedeputeerde Leo Wenneger namens de jury, bestaande uit vertegenwoordigers van het regionale voedselnetwerk. De uitreiking aan Fuchs volgt op een later moment.

Remko Fuchs, horecamanager bij de Euroborg, kreeg de onderscheiding in de categorie Afzet & zichtbaarheid. Hij wordt door de jury geprezen om zijn inzet voor het gebruik van duurzame en regionale producten binnen de horeca. Eigenaresse Thea Buseman van Graanhandel Buseman won in de categorie Landbouw & Visserij vanwege haar gedrevenheid om in de traditionele graanhandel de stap te zetten van grootschalige bulk naar kleinere, regionale en beter traceerbare producten.

De uitreiking maakte deel uit van de Week van Ons Eten, een jaarlijkse campagne die de waardering en bewustwording over de herkomst van voedsel wil vergroten. Vanwege de Week van Ons Eten vonden vorige week door de gele de provincie activiteiten plaats, zoals rondleidingen op boerderijen, kookworkshops en markten.