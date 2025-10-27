Hoogkerkers kunnen vrijdag kiezen welke plannen hun burgerbegroting werkelijkheid worden

Foto via Sterk Hoogkerk

Inwoners van Hoogkerk, Leegkerk, Vierverlaten, Gravenburg en de Buitenhof bepalen deze maand welke ideeën voor hun wijk worden uitgevoerd. De online stemming is inmiddels gesloten, maar tijdens het Stemfestival van vrijdagavond kunnen inwoners nog fysiek laten weten welke plannen uit de burgerbegroting voor Sterk Hoogkerk werkelijkheid worden.

Dit jaar is het de derde editie van Sterk Hoogkerk. De belangstelling was groter dan ooit, aldus de wijkraad van het dorp. Bewoners dienden meer dan zeventig ideeën in. Daarvan zijn er 39 overgebleven waar nu op kan worden gestemd. In totaal is er 300.000 euro beschikbaar, verdeeld over vijf thema’s: groen, verkeer, kinderen en jongeren, veiligheid en sport en bewegen.

Bewoners konden de afgelopen weken online stemmen op hun favoriete plannen. Zaterdag reed ook een special ‘stembus’ door Gravenburg en Hoogkerk om mensen de gelegenheid te bieden hun stem door te geven.

Stemmen tijdens festival wegen zwaarder

Komende vrijdagavond vanaf 19.30 uur is de laatste mogelijkheid om mee te doen aan de verkiezingen voor Sterk Hoogkerk tijdens het Stemfestival. Tijdens het festival worden niet alleen stemmen geteld, maar gaan bewoners ook met elkaar in gesprek over de plannen. Omdat de organisatie het belangrijk vindt dat goed duidelijk wordt wat er in de wijken echt leeft, wegen temmen tijdens het festival zwaarder dan online stemmen.

De uitslag van de stemming wordt aan het einde van het Stemfestival bekendgemaakt. De plannen die bewoners dit jaar kiezen, worden in 2026 uitgevoerd.