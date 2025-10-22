Honderden zonnepanelen van dak Alfa-college aan Admiraal de Ruyterlaan gehaald na afkeuring

Foto: Adrinil Dennis via Pexels

Aan de Admiraal de Ruyterlaan worden deze week 570 zonnepanelen van het dak van het Alfa-college verwijderd. De panelen, die stroom opwekten voor buurtbewoners, zijn volgens het Dagblad van het Noorden een jaar terug afgekeurd bij een technische inspectie.

De zonnepanelen lagen sinds 2016 op het dak van de mbo-school en leverden groene stroom aan coöperatieleden uit de buurt. Maar het systeem moest vorig jaar uit, nadat het niet voldeed aan de eisen van de zogenoemde Scope-12-keuring. Bij de inspectie bleek dat de installatie niet veilig genoeg was aangelegd. Kabels waren niet in de juiste kleur of goed weggewerkt, en de omvormers zaten in een te kleine ruimte. Ook konden hulpdiensten er bij een brand moeilijk bij.

De fouten zijn te herstellen, maar de kosten zijn te hoog voor de vrijwilligersorganisatie die het zonnedak beheerde. De energiecoöperatie heeft het afgelopen jaar gezocht naar een oplossing, maar herstel van de installatie zou tussen de 40.000 en 70.000 euro kosten. Dat was te veel voor de lokale energiecoöperatie.

Het Alfa-college wilde de installatie niet overnemen en verplaatsen bleek niet mogelijk door de regels van de vroegere subsidieregeling. Daarom is besloten de zonnepanelen te schenken aan leegstandsbeheerder Carex, die ze wil gebruiken op tijdelijke panden zoals de Textielhub en Bouwhub bij het Suikerunieterrein.

Het probleem staat niet op zichzelf. Sinds de invoering van de strengere Scope-12-eisen moeten bedrijven hun zonnedaken laten keuren . Volgens installateurs worden veel oudere zonnedaken, vooral die van vóór 2022, bij nieuwe controles afgekeurd omdat bij de aanleg vaak fouten zijn gemaakt. De oorzaak zou liggen in de onduidelijke regels van destijds en een grote hoeveelheid onervaren installateurs die toen actief waren.