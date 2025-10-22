Honderden locaties aangepakt tijdens Nationale Natuurwerkdagen

Foto: Landschapsbeheer Groningen - Martijn Heemstra

Groningers kunnen komende vrijdag en zaterdag de handen uit de mouwen steken tijdens de Nationale Natuurwerkdagen. Er is een grote keus aan activiteiten.

Voor het 25e jaar gaan vrijwilligers aan de slag op 500 locaties in de provincie Groningen. Er is een groot aanbod aan klussen om uit te kiezen, zoals wilgen knotten, bomen en bollen planten, poelen schoonmaken, snoeien en insectenhotels bouwen. Alle klussen dragen bij aan landschapsbehoud- en herstel.

Landschapsbeheer Groningen zit dit jaar het Stadspark in de schijnwerpers. Groningers kunnen hier met het hele gezin aan de slag. De omgeving van de kinderboerderij krijgt kleur door met kinderen en hun ouders of verzorgers meer dan tienduizend bollen te poten. De klus wordt afgesloten met een verzorgde lunch

Ook in vier dorpen wordt geklust. In Woltersum, Ten Post, Ten Boer en Lellens steken inwoners en kinderen van de basisschool de handen uit de mouwen. In de dorpen gaan samen meer dan 25 duizend bollen de grond in. Ook diverse voedselbossen doen mee.

Opgeven is nog mogelijk, via http://www.natuurwerkdag.nl