Storing Hoge Euvelgunnerbrug voorbij

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De problemen met de Hoge Euvelgunnerbrug zijn voorbij. Door een storing stond de brug dinsdagavond twee uur lang open en moest het wegverkeer omrijden.

Iets na 19.00 uur ging de brug open om scheepvaartverkeer door te laten. De brug wilde daarna echter niet meer sluiten. “Ik spreek met automobilisten die hier al een half uur voor de gesloten slagbomen staan te wachten”, laat nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl rond 19.35 uur weten. Rond 20.00 uur meldt de fotograaf dat het gestrande wegverkeer onder begeleiding van de politie terug wordt geleid. Rijkswaterstaat laat weten dat er direct een monteur naar de brug is gestuurd. Gedurende de storing bleef de Lage Euvelgunnerbrug geopend voor het wegverkeer.

Automobilisten werd aangeraden om te rijden via de noordelijke en oostelijke ringweg (N370 en N46). Rond 21.00 uur waren de problemen voorbij. Het is niet de eerste keer dat de brug in storing staat. Het gebeurde de afgelopen maanden al een aantal keer vaker.